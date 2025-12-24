Скидки
«Нам тут комфортно». Олимпийский чемпион Миронов объяснил, почему остался жить в Канаде

Комментарии

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Дмитрий Миронов заявил, что по завершении спортивной карьеры остался жить в Канаде во многом из-за детей. Карьеру в Национальной хоккейной лиге бывший защитник завершил в 2001 году. Сейчас Миронов живёт в Торонто, за одноимённый клуб защитник выступал в 1992-1995 годах.

«Не знаю, может, из-за детей в первую очередь. Они больше разговаривают и думают как местные, так как выросли здесь. Егор приехал в Канаду в три с половиной года, Николь здесь родилась. Они бы не поняли российский менталитет и попросились бы обратно. Да и потом тут совсем другой уклад жизни, размеренный. В России мама, тёща, они все прилетают сюда. У детей тут прошла юность, они выросли, поступили в университет. И нам тут комфортно», — цитирует Миронова ТАСС.

