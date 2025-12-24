«Одна из тех игр, когда всё получается как надо». Рид Буше — о победе над «Сибирью»

Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше высказался о победе в матче с «Сибирью» (5:0), в котором форвард оформил дубль и отдал две голевые передачи.

— Сегодня была одна из тех игр, когда всё получается как надо! Ребята хорошо двигали шайбу, особенно выделю пас Шарова на меня. Мне оставалось замкнуть эти передачи. Но в целом вся команда играла замечательно. Очень рад, что удалось добиться победы на выезде, двигаемся дальше!

— Кажется, что после паузы ты выглядишь свежее и агрессивнее?

— Отдых — оружие! Я хорошо отдохнул дома, перезарядил свои батарейки, перезарядил свой мозг. Было замечательно провести время с женой, с детьми, зарядиться позитивом перед второй частью сезона. Чувствую себя великолепно! — цитирует Буше пресс-служба клуба.