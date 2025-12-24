Скидки
Главная Хоккей Новости

«Одна из тех игр, когда всё получается как надо». Рид Буше — о победе над «Сибирью»

Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше высказался о победе в матче с «Сибирью» (5:0), в котором форвард оформил дубль и отдал две голевые передачи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2025, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Буше (Да Коста, Трямкин) – 08:20 (5x5)     0:2 Буше (Шаров) – 20:36 (5x5)     0:3 Паутов (Шашков) – 24:09 (5x5)     0:4 Да Коста (Буше, Мэйсек) – 25:43 (5x4)     0:5 Трямкин (Да Коста, Буше) – 49:17 (5x4)    

— Сегодня была одна из тех игр, когда всё получается как надо! Ребята хорошо двигали шайбу, особенно выделю пас Шарова на меня. Мне оставалось замкнуть эти передачи. Но в целом вся команда играла замечательно. Очень рад, что удалось добиться победы на выезде, двигаемся дальше!

— Кажется, что после паузы ты выглядишь свежее и агрессивнее?
— Отдых — оружие! Я хорошо отдохнул дома, перезарядил свои батарейки, перезарядил свой мозг. Было замечательно провести время с женой, с детьми, зарядиться позитивом перед второй частью сезона. Чувствую себя великолепно! — цитирует Буше пресс-служба клуба.

«Автомобилист» разгромил «Сибирь» в Новосибирске, Буше набрал четыре очка
Новости. Хоккей
Все новости

