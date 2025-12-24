Инсайдер НХЛ: не удивлюсь, если Сидни Кросби закончит карьеру в «Монреале»

Инсайдер BPM Sports Тони Маринаро заявил, что «Питтсбург Пингвинз» может обменять нападающего Сидни Кросби на дедлайне в этом сезоне. Последний срок обменов – 6 марта 2026 года.

«Нет дыма без огня. Я знаю одного приятеля, очень близкого к Кросби и его окружению. Примерно полтора года назад он сказал мне: «Не удивляйся, если Сидни Кросби закончит карьеру в «Монреале». Так что, если к дедлайну «Питтсбург» окажется вне зоны плей-офф и будет двигаться вниз по таблице, готов поспорить, что его обменяют. Я ставлю на это свой дом», – цитирует Маринаро Sportskeeda.

В текущем сезоне Кросби провёл 36 матчей и набрал 38 (20+18) очков при показателе полезности «-9». Всю карьеру 38-летний канадец провёл в «Питтсбурге», с которым завоевал три Кубка Стэнли.