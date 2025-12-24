Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер НХЛ: не удивлюсь, если Сидни Кросби закончит карьеру в «Монреале»

Инсайдер НХЛ: не удивлюсь, если Сидни Кросби закончит карьеру в «Монреале»
Комментарии

Инсайдер BPM Sports Тони Маринаро заявил, что «Питтсбург Пингвинз» может обменять нападающего Сидни Кросби на дедлайне в этом сезоне. Последний срок обменов – 6 марта 2026 года.

«Нет дыма без огня. Я знаю одного приятеля, очень близкого к Кросби и его окружению. Примерно полтора года назад он сказал мне: «Не удивляйся, если Сидни Кросби закончит карьеру в «Монреале». Так что, если к дедлайну «Питтсбург» окажется вне зоны плей-офф и будет двигаться вниз по таблице, готов поспорить, что его обменяют. Я ставлю на это свой дом», – цитирует Маринаро Sportskeeda.

В текущем сезоне Кросби провёл 36 матчей и набрал 38 (20+18) очков при показателе полезности «-9». Всю карьеру 38-летний канадец провёл в «Питтсбурге», с которым завоевал три Кубка Стэнли.

Материалы по теме
Кросби побил великий рекорд «Питтсбурга»! А кто является лучшими бомбардирами клубов НХЛ? Кросби побил великий рекорд «Питтсбурга»! А кто является лучшими бомбардирами клубов НХЛ?
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android