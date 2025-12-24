Сергей Фёдоров отреагировал на антирекордную безголевую серию Александра Овечкина в НХЛ

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира Сергей Фёдоров заявил, что не испытывает беспокойства по поводу безголевой серии капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Россиянин не забивает уже девять матчей подряд, что является личным антирекордом в текущем сезоне.

«Беспокойства нет. Наверняка идут какие-то процессы, они сложные и нелёгкие. Думаю, у Александра и в прошлом году были игры, в которых ему не удавалось забить», — цитирует Фёдорова ТАСС.

Антирекордная серия Овечкина без голов составляет 14 матчей, она была установлена в сезоне-2023/2024. 40-летний Овечкин имеет действующую серию без результативных действий из пяти матчей кряду.