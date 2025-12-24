Защитник минского «Динамо» Даррен Диц внесён в список травмированных, сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Диц перешёл в минское «Динамо» летом 2025 года, подписав однолетний контракт. Даррен известен как результативный защитник, который ранее выступал за «Барыс», ЦСКА, «Авангард» и «Автомобилист», имея большой опыт игры в КХЛ и НХЛ. В текущем сезоне Диц набрал 10 (0+10) очков в 29 матчах.

В КХЛ дебютировал в 2017 году. Играл за «Барыс» с 2017 по 2021 год. В 2019-м был признан лучшим защитником лиги. По ходу сезона-2021/2022 перешёл в ЦСКА, с которым дважды выиграл Кубок Гагарина и стал автором победной шайбы в финале 2023 года. Всего в КХЛ: 513 матчей, 253 (88+165) очка с показателем полезности «+1».