Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Салавата» — о Радулове: он постоянно что-то орёт — это его привычное состояние

Форвард «Салавата» — о Радулове: он постоянно что-то орёт — это его привычное состояние
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Артур Фаизов назвал Александра Радулова своим кумиром и отметил эмоциональность форварда «Локомотива».

– Радулов мой кумир с детства, ещё мне очень нравятся Дыняк и Макдэвид. Если выбирать одного, то назову Коннора. Начал следить за ним уже в осознанном возрасте, а за Никитой наблюдаю со времён, когда они с Воронковым только заходили в «Ак Барс».

Матч с «Локомотивом» получился для меня особенным. Выйти со своим кумиром на один лёд – это офигенные эмоции! Я ждал встречи с Радуловым, но во время матча старался абстрагироваться от своих симпатий, потому что на льду не должно быть кумиров и друзей.

– Александр вживую такой же, как по телевизору?
– Да, у него просто сумасшедшая энергетика! На льду Радулов постоянно разговаривает и что-то орёт – это его привычное состояние, — цитирует Фаизова пресс-служба МХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Чё ты лаешь-то?» Главный судья — Александру Радулову на вбрасывании
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android