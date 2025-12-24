Форвард «Салавата» — о Радулове: он постоянно что-то орёт — это его привычное состояние

Нападающий «Салавата Юлаева» Артур Фаизов назвал Александра Радулова своим кумиром и отметил эмоциональность форварда «Локомотива».

– Радулов мой кумир с детства, ещё мне очень нравятся Дыняк и Макдэвид. Если выбирать одного, то назову Коннора. Начал следить за ним уже в осознанном возрасте, а за Никитой наблюдаю со времён, когда они с Воронковым только заходили в «Ак Барс».

Матч с «Локомотивом» получился для меня особенным. Выйти со своим кумиром на один лёд – это офигенные эмоции! Я ждал встречи с Радуловым, но во время матча старался абстрагироваться от своих симпатий, потому что на льду не должно быть кумиров и друзей.

– Александр вживую такой же, как по телевизору?

– Да, у него просто сумасшедшая энергетика! На льду Радулов постоянно разговаривает и что-то орёт – это его привычное состояние, — цитирует Фаизова пресс-служба МХЛ.