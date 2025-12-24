Олимпийский чемпион Сергей Андронов высказался о возможном завершении карьеры

Олимпийский чемпион Сергей Андронов заявил, что, скорее всего, уже завершил игровую карьеру. 36-летний нападающий на данный момент находится без контракта. В прошлом сезоне он набрал 4 (1+3) очка в 40 играх за СКА с учётом плей-офф.

«Официально о завершении карьеры я не объявлял. Скорее всего, уже играть не буду. Продолжу работу, связанную с хоккеем», – цитирует Андронова ТАСС.

По ходу карьеры Сергей Андронов выступал за ЦСКА, «Локомотив», СКА и «Ладу». На уровне КХЛ нападающий провёл 850 матчей с учётом плей-офф и набрал 195 (106+89) очков. Андронов дважды завоёвывал Кубок Гагарина с ЦСКА (2019, 2022).