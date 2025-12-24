Скидки
«Колорадо» набрал больше всех очков к рождественскому перерыву в истории НХЛ

«Колорадо» набрал больше всех очков к рождественскому перерыву в истории НХЛ
«Колорадо Эвеланш» после 36 матчей набрал 61 очко и продолжает возглавлять сводную таблицу лиги. Это лучший результат по очкам к рождественской паузе в НХЛ в истории лиги с момента первых рождественских каникул, введённых в сезоне-1972/1973.

Также «Колорадо» повторил второй лучший результат по наименьшему количеству игр с 60 очками за сезон. Также 36 игр на 60 очков понадобилось «Бостон Брюинз» в сезоне-2022/2023, «Сан-Хосе Шаркс» в сезоне-2008/2009 и «Филадельфии Флайерз» в сезоне-1979/1980. Лишь «Бостону» в сезоне-1929/1930 потребовалось меньше игр (35).

Ранее «Колорадо» стал главным претендентом на Кубок Стэнли — 2026 по версии The Athletic.

