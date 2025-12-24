Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид — первый хоккеист за 30 лет с 67 очками до рождественского перерыва в НХЛ

Макдэвид — первый хоккеист за 30 лет с 67 очками до рождественского перерыва в НХЛ
Комментарии

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 5 (0+5) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (5:1). В текущем сезоне канадский нападающий набрал 67 (23+44) очков за 38 игр, что является лучшим результатом за последние 30 лет к рождественской паузе в лиге.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид) – 06:48     1:1 Уигар (Баклунд) – 15:58     2:1 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 19:43 (pp)     3:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 21:59 (pp)     4:1 Хайман (Макдэвид) – 31:55     5:1 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 45:38 (pp)    

В сезоне-1995/1996 это удалось Марио Лемье (76 очков) и Яромиру Ягру (68). Они оба выступали за «Питтсбург Пингвинз».

Канадский форвард вышел на второе место в истории «Эдмонтона» по матчам с 4+ очками. Сегодня капитан «нефтяников» в 45-й раз за карьеру в клубе набрал как минимум четыре очка в одном матче, сравнявшись по этому показателю с Яри Курри. Клубный рекорд с огромным отрывом здесь принадлежит легендарному Уэйну Гретцки (158).

Материалы по теме
Макдэвид с этой планеты? Коннор набрал пять очков и разорвал «Калгари» Макдэвид с этой планеты? Коннор набрал пять очков и разорвал «Калгари»
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android