Макдэвид — первый хоккеист за 30 лет с 67 очками до рождественского перерыва в НХЛ

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 5 (0+5) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (5:1). В текущем сезоне канадский нападающий набрал 67 (23+44) очков за 38 игр, что является лучшим результатом за последние 30 лет к рождественской паузе в лиге.

В сезоне-1995/1996 это удалось Марио Лемье (76 очков) и Яромиру Ягру (68). Они оба выступали за «Питтсбург Пингвинз».

Канадский форвард вышел на второе место в истории «Эдмонтона» по матчам с 4+ очками. Сегодня капитан «нефтяников» в 45-й раз за карьеру в клубе набрал как минимум четыре очка в одном матче, сравнявшись по этому показателю с Яри Курри. Клубный рекорд с огромным отрывом здесь принадлежит легендарному Уэйну Гретцки (158).