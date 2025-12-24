Селебрини повторил рекорд Кросби по очкам среди игроков до 20 лет к паузе на Рождество
Поделиться
Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини отметился передачей в матче с «Вегас Голден Найтс» (2:7) и продлил свою результативную серию до шести игр (12 очков). Селебрини повторил рекорд Сидни Кросби по количеству очков среди игроков не старше 20 лет к рождественской паузе.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
7 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Хауден (Боуман, Смит) – 01:46 2:0 Марнер (Ханифин, Дорофеев) – 09:07 (pp) 3:0 Сиссонс (Колесар, Саад) – 11:37 4:0 Гертл (Дорофеев) – 14:57 5:0 Стоун (Барбашёв, Корчак) – 18:34 5:1 Селебрини (Тоффоли) – 26:49 6:1 Смит (Корчак, Боуман) – 38:50 7:1 Марнер (Стоун, Барбашёв) – 45:22 7:2 Граф (Тоффоли, Веннберг) – 48:04
На счету обоих игроков по 55 очков к паузе на Рождество. Сидни Кросби установил свой рекорд в сезоне-2006/2007 в свой второй год в НХЛ.
Селебрини стал пятым игроком в истории НХЛ по количеству очков за календарный год в возрасте до 20 лет. На данный момент на счету Маклина 91 (32+59) очко в 79 играх в 2025 календарном году.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 декабря 2025
-
16:13
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:15
-
13:50
-
13:30
-
13:05
-
12:45
-
12:20
-
11:55
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:05
-
10:50
-
10:40
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:35
-
09:25
-
09:15
-
08:44
-
08:34
-
08:31
-
08:15
-
08:13
-
07:46
-
07:45
-
07:20
-
07:01