Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Селебрини повторил рекорд Кросби по очкам среди игроков до 20 лет к паузе на Рождество

Селебрини повторил рекорд Кросби по очкам среди игроков до 20 лет к паузе на Рождество
Комментарии

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини отметился передачей в матче с «Вегас Голден Найтс» (2:7) и продлил свою результативную серию до шести игр (12 очков). Селебрини повторил рекорд Сидни Кросби по количеству очков среди игроков не старше 20 лет к рождественской паузе.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
7 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Хауден (Боуман, Смит) – 01:46     2:0 Марнер (Ханифин, Дорофеев) – 09:07 (pp)     3:0 Сиссонс (Колесар, Саад) – 11:37     4:0 Гертл (Дорофеев) – 14:57     5:0 Стоун (Барбашёв, Корчак) – 18:34     5:1 Селебрини (Тоффоли) – 26:49     6:1 Смит (Корчак, Боуман) – 38:50     7:1 Марнер (Стоун, Барбашёв) – 45:22     7:2 Граф (Тоффоли, Веннберг) – 48:04    

На счету обоих игроков по 55 очков к паузе на Рождество. Сидни Кросби установил свой рекорд в сезоне-2006/2007 в свой второй год в НХЛ.

Селебрини стал пятым игроком в истории НХЛ по количеству очков за календарный год в возрасте до 20 лет. На данный момент на счету Маклина 91 (32+59) очко в 79 играх в 2025 календарном году.

Материалы по теме
Противостояние Овечкина с Кросби — в прошлом. В НХЛ появляется новое крутое соперничество Противостояние Овечкина с Кросби — в прошлом. В НХЛ появляется новое крутое соперничество
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android