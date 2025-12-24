Селебрини повторил рекорд Кросби по очкам среди игроков до 20 лет к паузе на Рождество

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини отметился передачей в матче с «Вегас Голден Найтс» (2:7) и продлил свою результативную серию до шести игр (12 очков). Селебрини повторил рекорд Сидни Кросби по количеству очков среди игроков не старше 20 лет к рождественской паузе.

На счету обоих игроков по 55 очков к паузе на Рождество. Сидни Кросби установил свой рекорд в сезоне-2006/2007 в свой второй год в НХЛ.

Селебрини стал пятым игроком в истории НХЛ по количеству очков за календарный год в возрасте до 20 лет. На данный момент на счету Маклина 91 (32+59) очко в 79 играх в 2025 календарном году.