Драйзайтль — о текущей форме Макдэвида: он меняет ход игры и слишком хорош сейчас

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль высказался об игре Коннора Макдэвида, который отметился пятью результативными передачами в матче с «Калгари Флэймз» (5:1). Канадский нападающий набирает очки 11 матчей подряд. За этот период он набрал 31 очко — забил 12 голов и отдал 19 передач.

«Он меняет ход игры и явно набрал форму. Мы все видели это много раз за его карьеру. Шайба словно следует за ним. Он просто слишком хорош сейчас. Играть против него сейчас неприятно», — цитирует Драйзайтля пресс-служба клуба.

В текущем сезоне канадский нападающий набрал 67 (23+44) очков за 38 игр, что является лучшим результатом за последние 30 лет к рождественской паузе в лиге.