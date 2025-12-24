Скидки
Артемий Панарин вошёл в топ-5 в истории «Рейнджерс» по матчам, где набирал как минимум 1+1

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в победной игре с «Вашингтон Кэпиталз» забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Артемий Панарин провёл свою 92-ю игру в составе «Рейнджерс», где набирал как минимум 1+1 по системе «гол+пас». По данному показателю россиянин вошёл в топ-5 в истории «Рейнджерс», обойдя Стива Викерса. Рекорд клуба принадлежит Роду Гилберту (152). На второй строчке — Жан Ратель (126), на третьей — Энди Батгейт (106), на четвёртой — Брайан Лич (93).

В ночь с 23 на 24 декабря мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу со счётом 7:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Рэддиш (Бродзински, Шнайдер) – 14:57     1:1 Карлсон (Протас, Леонард) – 20:23     2:1 Строум (Макмайкл, Леонард) – 28:40 (pp)     2:2 Кайлли (Зибанеджад, Трочек) – 31:14 (pp)     3:2 Протас (Милано, Лапьер) – 32:11     3:3 Рэддиш (Кайлли, Лаба) – 48:10     3:4 Лафреньер (Панарин, Морроу) – 49:18     3:5 Трочек (Бродзински, Перро) – 53:43     3:6 Панарин (Зибанеджад, Лафреньер) – 57:44     3:7 Трочек (Кайлли, Рэддиш) – 58:09    
