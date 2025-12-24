Артемий Панарин вошёл в топ-5 в истории «Рейнджерс» по матчам, где набирал как минимум 1+1

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в победной игре с «Вашингтон Кэпиталз» забросил шайбу и отдал результативную передачу.
Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Артемий Панарин провёл свою 92-ю игру в составе «Рейнджерс», где набирал как минимум 1+1 по системе «гол+пас». По данному показателю россиянин вошёл в топ-5 в истории «Рейнджерс», обойдя Стива Викерса. Рекорд клуба принадлежит Роду Гилберту (152). На второй строчке — Жан Ратель (126), на третьей — Энди Батгейт (106), на четвёртой — Брайан Лич (93).
В ночь с 23 на 24 декабря мск на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу со счётом 7:3.
- 24 декабря 2025
