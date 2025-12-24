«Нужно постараться играть отчаяннее». Куинни — о том, в чём нужно прибавить «Шанхаю»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Гейдж Куинни поделился ожиданиями от игры со «Спартаком» и рассказал о своём настрое после пропуска одной встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 декабря 2025, среда. 19:30 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Спартак Москва

– Гейдж, рады снова видеть тебя на раскатке в играющем составе. Расскажи, почему ты какое-то время был вне игры?

– Не очень удачно упал в матче с «Ладой», поэтому не играл в прошлой встрече. Восстановление прошло хорошо, пропустил всего пять дней. Рад вернуться на лёд к команде.

– Ты наблюдал первый матч со «Спартаком» с трибуны. Говорят, оттуда легче заметить некоторые нюансы игры.

– Если честно, думаю, мы неплохо сыграли в трёх матчах после паузы. Просто надо лучше пользоваться своими моментами. «Спартак» — очень атакующая команда, которая будет создавать моменты. Мы должны быть готовы к этому и справляться с самыми острыми из них.

– Как думаешь, в чём ещё следует добавить, чтобы добиться результата?

– Может быть, постараться играть отчаяннее. Стараемся догнать их в турнирной таблице, поэтому сегодняшний матч очень важен для нас.

– План после возвращения на площадку – сразу зажечь?

– Надеюсь, внесу свой вклад в игру и помогу нам победить, — цитирует Куинни сайт «Шанхайских Драконов»