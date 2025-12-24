Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нужно постараться играть отчаяннее». Куинни — о том, в чём нужно прибавить «Шанхаю»

«Нужно постараться играть отчаяннее». Куинни — о том, в чём нужно прибавить «Шанхаю»
Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Гейдж Куинни поделился ожиданиями от игры со «Спартаком» и рассказал о своём настрое после пропуска одной встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Гейдж, рады снова видеть тебя на раскатке в играющем составе. Расскажи, почему ты какое-то время был вне игры?
– Не очень удачно упал в матче с «Ладой», поэтому не играл в прошлой встрече. Восстановление прошло хорошо, пропустил всего пять дней. Рад вернуться на лёд к команде.

– Ты наблюдал первый матч со «Спартаком» с трибуны. Говорят, оттуда легче заметить некоторые нюансы игры.
– Если честно, думаю, мы неплохо сыграли в трёх матчах после паузы. Просто надо лучше пользоваться своими моментами. «Спартак» — очень атакующая команда, которая будет создавать моменты. Мы должны быть готовы к этому и справляться с самыми острыми из них.

– Как думаешь, в чём ещё следует добавить, чтобы добиться результата?
– Может быть, постараться играть отчаяннее. Стараемся догнать их в турнирной таблице, поэтому сегодняшний матч очень важен для нас.

– План после возвращения на площадку – сразу зажечь?
– Надеюсь, внесу свой вклад в игру и помогу нам победить, — цитирует Куинни сайт «Шанхайских Драконов»

Материалы по теме
Галлан — о кризисе «Шанхая»: в целом неплохо играем, но каждый раз что-то идёт не так
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android