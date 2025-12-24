Скидки
«Это не то, что мы хотели бы показывать нашим фанатам». Задоров — о поражениях «Бостона»

«Это не то, что мы хотели бы показывать нашим фанатам». Задоров — о поражениях «Бостона»
Комментарии

Защитник «Бостона» Никита Задоров высказался о поражении от «Монреаль Канадиенс» (2:6), которое стало четвёртым подряд.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 6
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Бле (Хатсон, Добсон) – 11:08     1:1 Хуснутдинов (Лорей) – 12:25     2:1 Стивз (Арвидссон) – 19:42 (pp)     2:2 Демидов – 21:58     2:3 Болдюк (Судзуки, Хатсон) – 47:04     2:4 Кофилд (Добсон, Демидов) – 48:43 (pp)     2:5 Судзуки (Слафковски, Добсон) – 50:09 (pp)     2:6 Слафковски (Хатсон) – 52:22    

«Разочаровывающее поражение, четыре пропущенные шайбы в третьем периоде. Это не то, что мы хотели бы показывать нашим фанатам. У нас будет трёхдневный перерыв, поэтому соберёмся с силами и будем двигаться дальше. На Востоке очень плотная конкуренция, мы всё ещё в игре. У нас скоро будет турне по западному побережью, нужно будет набирать очки, если хотим оставаться в зоне плей-офф.

Наша сильная черта — структура. Нужно придерживаться своего стиля игры и навязывать его соперникам. Когда у нас это не получается, мы оказываемся в беде», — цитирует Задорова NESN.

