«Это не то, что мы хотели бы показывать нашим фанатам». Задоров — о поражениях «Бостона»

Защитник «Бостона» Никита Задоров высказался о поражении от «Монреаль Канадиенс» (2:6), которое стало четвёртым подряд.

«Разочаровывающее поражение, четыре пропущенные шайбы в третьем периоде. Это не то, что мы хотели бы показывать нашим фанатам. У нас будет трёхдневный перерыв, поэтому соберёмся с силами и будем двигаться дальше. На Востоке очень плотная конкуренция, мы всё ещё в игре. У нас скоро будет турне по западному побережью, нужно будет набирать очки, если хотим оставаться в зоне плей-офф.

Наша сильная черта — структура. Нужно придерживаться своего стиля игры и навязывать его соперникам. Когда у нас это не получается, мы оказываемся в беде», — цитирует Задорова NESN.