Сергей Мозякин поделился ожиданиями от игры Евгения Кузнецова в «Металлурге»

Легендарный экс-нападающий Сергей Мозякин поделился ожиданиями от игры форварда Евгения Кузнецова в «Металлурге».

— Верите, что Евгений Кузнецов, которого Разин периодически выводит из состава и говорит о его неоптимальной форме, всё-таки адаптируется в «Металлурге» и станет его лидером?
— Надеюсь, он ещё себя проявит. Ещё немножко наберёт форму и станет демонстрировать свой лучший хоккей. Все знают, какой это мастер. Но Женя пропустил предсезонку и начало сезона, долго не имел игровой практики. Уверен, поможет команде, когда наберёт форму и игровые кондиции, — приводят слова Мозякина «Известия».

