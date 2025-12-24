Скидки
«Такие игры бывают полезными». Давыдов — о разгромном поражении московского «Динамо»

«Такие игры бывают полезными». Давыдов — о разгромном поражении московского «Динамо»
Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов прокомментировал разгромное поражение московского «Динамо» от минских одноклубников со счётом 1:7.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Усов (Галиев, Смит) – 01:39 (5x5)     2:0 Пинчук (Энас, Лимож) – 04:22 (5x5)     3:0 Энас (Пинчук, Бориков) – 25:46 (5x5)     4:0 Бориков (Брук, Липский) – 26:06 (5x5)     4:1 Дер-Аргучинцев (Калиниченко, Пыленков) – 32:29 (5x5)     5:1 Липский (Бориков) – 36:13 (5x5)     6:1 Шипачёв (Бориков) – 43:38 (5x5)     7:1 Лимож (Кузнецов, Смит) – 57:49 (5x4)    

— Счёт 1:7 для меня – абсолютная неожиданность. Особенно семь пропущенных шайб. Да ещё в необычном матче, а стыковом – по сути, за лидерство в Западной «пульке».

Всё-таки после замены Алексея Кудашова на Вячеслава Козлова «Динамо» прибавило прежде всего в оборонительных действиях. Ушла какая-то нервная энергия, команда стала играть спокойнее, ожила скамейка. Отсюда серия сухих побед, которая радовала моё сердце защитника. В общем, бело-голубые играли «на нолик» – как в своё время сборная СССР и чемпионское «Динамо». И тут – 1:7. Сюрприз!

— Причины?
— Знаете, такие поражения бывают полезными. Но только если правильно их воспринять – учесть все ошибки и перенастроиться. Посмотрим, как наши хоккеисты и тренеры проведут эту работу. Ведь особо времени нет, впереди, уже через день, ещё одна стыковая игра за Запад – в Ярославле, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

