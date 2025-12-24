Скидки
Хоккей

Нападающий минского «Динамо» Шипачёв: процент удачи в моих достижениях большой

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв ответил на вопрос, есть ли у него ещё цели в хоккее после многочисленных рекордов и достижений.

— У вас много хоккейных достижений и рекордов, вы самый титулованный игрок в КХЛ. Есть ли ощущение, что вы уже всё прошли в хоккее? Или остаются мечты и цели?
— Я придерживаюсь правила «век живи — век учись». По-прежнему люблю играть в хоккей и получаю от этого максимальное удовольствие.

— Какой процент удачи в ваших достижениях?
— Думаю, большой — процентов 50. Удача очень важна, но сначала её нужно заработать трудом, а потом постараться удержать как можно дольше. Плюс огромную роль играет поддержка семьи, без неё было бы гораздо сложнее, — цитирует Шипачёва сайт КХЛ.

