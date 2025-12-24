Ларионов: принципы остаются теми, которых я придерживался в «Детройте», ЦСКА, сборной СССР

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о принципах своей работы, которые использует в армейском клубе.

– Вы остались верны своим принципам, с которым начали свой путь в хоккее?

– Абсолютно. Мы не уходим от истоков игры, от тех принципов и того интеллектуального хоккея, несмотря на то что время меняется – интернет, искусственный интеллект. Но мысль, которая привлекает зрителей на трибуны, мысль игроков, талант российских хоккеистов, который был посеян 79 лет назад, всё ещё живы. Хочется это продолжать, хочется видеть маленькие элементы тех импровизаций и неординарности, которые были раньше. Хотя мы и стали постепенно терять эти традиции, уходя в силу, простоту, копируя что-то непонятное. Это трудно.

Шум, который идёт от прессы, стараюсь блокировать. Если ему поддаваться, идти вправо-влево, далеко не пройдёшь. Для меня важно верить в этих ребят. Верить в их разум, чтобы не потерять, а развить их. Это требует терпения и времени. Но считаю, что только так можно двигать игру вперёд. Принципы остаются теми, которых придерживался я, когда выступал в «Детройте», ЦСКА или сборной СССР. Благодаря этому болельщики влюбляются в хоккей, — цитирует Ларионова сайт СКА.