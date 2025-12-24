Скидки
«Сравнивать его с собой не хочу». Сергей Мозякин — о Ткачёве в «Металлурге»

Комментарии

Легендарный экс-нападающий Сергей Мозякин высказался об игре форварда «Металлурга» Владимира Ткачёва.

— Пришедший летом из «Авангарда» в «Металлург» Владимир Ткачёв сейчас лучший бомбардир сезона в КХЛ и лидер команды. Чем-то напоминает вас по манере игры?
— Мне нравится его игра и вообще то, как он видит площадку. Я с удовольствием смотрел и за тем, как он в прошлые сезоны в Омске играл. Сравнивать его с собой не хочу. Но рад, что он сейчас играет в «Металлурге». Надеюсь, у него получится выиграть с командой Кубок Гагарина, — приводят слова Мозякина «Известия».

В текущем сезоне Ткачёв сыграл 37 матчей, в которых набрал 47 (9+38) очков.

