Никита Щитов рассказал, в каком аспекте игры нужно прибавить «Спартаку»

Бывший защитник команд Континентальной хоккейной лиги Никита Щитов заявил, что «Спартаку» необходимо прибавить в игре в обороне.

«Спартаку» надо прибавить строгости в обороне, чтобы подняться выше в турнирной таблице. Команда с Жамновым играет весело, любит много забивать. Однако сзади надо играть более жёстко и дисциплинированно», — приводит слова Щитова LiveResult.

Московский клуб располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 44 очка после 38 матчей. В следующей игре «Спартак» встретится с «Шанхайскими Драконами» сегодня, 24 декабря.