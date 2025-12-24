Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Щитов рассказал, в каком аспекте игры нужно прибавить «Спартаку»

Никита Щитов рассказал, в каком аспекте игры нужно прибавить «Спартаку»
Комментарии

Бывший защитник команд Континентальной хоккейной лиги Никита Щитов заявил, что «Спартаку» необходимо прибавить в игре в обороне.

«Спартаку» надо прибавить строгости в обороне, чтобы подняться выше в турнирной таблице. Команда с Жамновым играет весело, любит много забивать. Однако сзади надо играть более жёстко и дисциплинированно», — приводит слова Щитова LiveResult.

Московский клуб располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 44 очка после 38 матчей. В следующей игре «Спартак» встретится с «Шанхайскими Драконами» сегодня, 24 декабря.

Материалы по теме
Главный тренер «Спартака» Жамнов высказался о победе над «Шанхайскими Драконами»
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android