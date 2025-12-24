Скидки
Все новости
Главная Хоккей Новости

Авангард – Нефтехимик, результат матча 24 декабря 2025 года, счёт 4:3 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Авангард» отыгрался на последней минуте третьего периода и вырвал победу у «Нефтехимика»
В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Якупов (Блажиевский) – 21:33 (5x5)     1:1 Белозёров (Жафяров, Профака) – 32:46 (5x5)     1:2 Точилкин (Селезнёв) – 38:04 (5x5)     2:2 Пономарёв (Войнов, Якупов) – 45:32 (5x5)     2:3 Точилкин (Митякин) – 56:33 (5x5)     3:3 Прохоркин (Окулов, Потуральски) – 59:07 (6x5)     4:3 Пономарёв (Лажуа, Окулов) – 63:39 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В начале второго периода Наиль Якупов открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Андрей Белозёров восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Герман Точилкин вывел гостей вперёд. На шестой минуте третьего периода Василий Пономарёв сделал счёт 2:2. На 17-й минуте периода Герман Точилкин забросил третью шайбу гостей в игре. На последней минуте периода Николай Прохоркин перевёл встречу в дополнительное время. В овертайме Пономарёв принёс хозяевам победу.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» встретится с «Металлургом» дома 26 декабря. «Нефтехимик» в этот же день сыграет в гостях с «Шанхайскими Драконами».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
