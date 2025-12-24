«Авангард» отыгрался на последней минуте третьего периода и вырвал победу у «Нефтехимика»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В начале второго периода Наиль Якупов открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Андрей Белозёров восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Герман Точилкин вывел гостей вперёд. На шестой минуте третьего периода Василий Пономарёв сделал счёт 2:2. На 17-й минуте периода Герман Точилкин забросил третью шайбу гостей в игре. На последней минуте периода Николай Прохоркин перевёл встречу в дополнительное время. В овертайме Пономарёв принёс хозяевам победу.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» встретится с «Металлургом» дома 26 декабря. «Нефтехимик» в этот же день сыграет в гостях с «Шанхайскими Драконами».