Защитник «Трактора» Дронов дисквалифицирован на один матч

Защитник «Трактора» Григорий Дронов дисквалифицирован на один матч, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

«В соответствии с п. 4.3. ст. 29 дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим дисциплинарным до конца матча штрафом (20 минут) в разных матчах, на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, защитник «Трактора» Григорий Дронов за нарушение в матче с «Барысом» пропустит ближайшую игру с «Ладой», — сказано в сообщении КХЛ.

Напомним, с сиреной об окончании матча «Барыс» — «Трактор» (0:2) Григорий Дронов получил большой 20-минутный дисциплинарный штраф.