Алексей Касатонов награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Алексея Касатонова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, сообщает ТАСС. Кроме того, орден Александра Невского получил главный консультант управления сборных команд ФХР Игорь Тузик.

Касатонов — двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, 11-кратный чемпион СССР. Алексей Касатонов — обладатель Кубка Канады 1981 года и финалист Кубка Канады 1987 года, член зала Международной федерации хоккея с 2009 года.

Ранее Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени советского хоккеиста, олимпийского чемпиона 1984 года Владимира Мышкина.

