Все новости
Главная Хоккей Новости

«Хотим быть чемпионами, вторых не помнят». Игорь Ларионов — о СКА

«Хотим быть чемпионами, вторых не помнят». Игорь Ларионов — о СКА
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о прогрессе в игре армейского клуба и обозначил главную цель команды.

– На старте сезона СКА преследовали неудачи. В последнее время команда набрала ход, пошли победы. Насколько ребята показывают ту игру, которую вы требуете и хотите видеть?
– За победами, поражениями есть свои истории. Команда начинает обретать себя, формируется коллектив и костяк. Я вижу содержание и те элементы, которые радуют глаз и болельщиков. Смотрю на выдающегося маэстро Валерия Гергиева, когда он дирижирует оркестром из 80 человек. Ты хочешь, чтобы было также: плавно, органично и давало эстетику. Пока мы не там.

Хочется, чтобы технические возможности игроков, та импровизация, которая должна проявляться, были на уровень выше. Он ближе, но всегда есть к чему стремиться. Победы дают возможность успокоиться, чтобы не было стресса. Мы идем вперёд. Не сомневаюсь, что мы будем там, где хотим. А это, естественно, быть чемпионами. Вторых не помнят, — цитирует Ларионова сайт СКА.

