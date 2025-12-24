Главный тренер «Флориды» Морис оценил выход Бобровского на восьмое место по победам в НХЛ

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис прокомментировал выход российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского на восьмое место по победам в НХЛ.

«Имена, которые его окружают в данном списке, — это имена тех, на ком я вырос. Мой отец рассказывал мне о величайших вратарях, которые когда-либо играли, теперь Сергей Бобровский входит в их число. У меня есть шанс стать частью его карьеры. Я не имею никакого отношения к его работе, но немного узнаю Сергея. Для меня большая честь работать рядом с Бобровским и наблюдать за его игрой», — приводит слова Мориса журналист Джеймсон Олив на своей странице в социальной сети Х.