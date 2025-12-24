«Обидно, но ничего не поделаешь». Гришин — о поражении «Нефтехимика» от «Авангарда»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о гостевом поражении от «Авангарда» (3:4 ОТ).

«Трудный матч, «Авангард» заставил нас много обороняться, мы много в нашей зоне играли до нашего удаления. Меньшинство нас как-то взбодрило, моменты создали, во втором и третьем периодах стали уже атаковать, удачно забили. Но, к сожалению, не смогли удержать преимущество. Обидно, но ничего не поделаешь.

У нас только одно звено играло в зоне противника, остальные ничего не могли создать. Но в начале матча выстояли, не пропустили, это сыграло роль в том, что стали понаглее дальше. Конечно, знали, как «Авангард» использует второй период, нам нужно было стараться выводить шайбу из зоны, стараться играть вдали от своих ворот. Не всегда получалось, но на контратаках второй период выиграли. Незасчитанный гол? Мы сначала порадовались, что забили, ребят поздравили, но потом уже увидели, что соперник взял запрос», — передаёт слова Игоря Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.