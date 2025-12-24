«Где-то освобождаем его от тренировок». Гришин — о голкипере «Нефтехимика» Долганове
Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после гостевого поражения от «Авангарда» (3:4 ОТ) прокомментировал игру голкипера нижнекамского клуба Филиппа Долганова.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Якупов (Блажиевский) – 21:33 (5x5) 1:1 Белозёров (Жафяров, Профака) – 32:46 (5x5) 1:2 Точилкин (Селезнёв) – 38:04 (5x5) 2:2 Пономарёв (Войнов, Якупов) – 45:32 (5x5) 2:3 Точилкин (Митякин) – 56:33 (5x5) 3:3 Прохоркин (Окулов, Потуральски) – 59:07 (6x5) 4:3 Пономарёв (Лажуа, Окулов) – 63:39 (3x3)
«Конечно, переживаем, что на Филиппа Долганова выпадает большая нагрузка. Стараемся давать ему отдых, где-то освобождаем от тренировок. Первая пропущенная шайба сегодня пришла из того, что долго не могли вывести шайбу из зоны, на Долганова обрушилось много бросков», — передаёт слова Игоря Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» встретится с «Металлургом» дома 26 декабря. «Нефтехимик» в этот же день сыграет в гостях с «Шанхайскими Драконами».
