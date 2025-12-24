«Где-то освобождаем его от тренировок». Гришин — о голкипере «Нефтехимика» Долганове

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после гостевого поражения от «Авангарда» (3:4 ОТ) прокомментировал игру голкипера нижнекамского клуба Филиппа Долганова.

«Конечно, переживаем, что на Филиппа Долганова выпадает большая нагрузка. Стараемся давать ему отдых, где-то освобождаем от тренировок. Первая пропущенная шайба сегодня пришла из того, что долго не могли вывести шайбу из зоны, на Долганова обрушилось много бросков», — передаёт слова Игоря Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» встретится с «Металлургом» дома 26 декабря. «Нефтехимик» в этот же день сыграет в гостях с «Шанхайскими Драконами».