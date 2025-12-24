Главный тренер «Нефтехимика» рассказал, почему лидер клуба Юртайкин попадает в ротацию

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после гостевого поражения от «Авангарда» (3:4 ОТ) рассказал, почему лидер клуба Данил Юртайкин попадает в ротацию команды.

«Юртайкин стал попадать в ротацию? Считаем, что ему не хватает движения, сейчас быстрый, интенсивный хоккей. Даниле где-то этого не хватает, разговариваем с ним, стараемся, чтобы он не расстраивался, а работал над этими моментами», — передаёт слова Игоря Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

28-летний Данил Юртайкин в текущем сезоне сыграл 32 матча, в которых набрал 25 (6+19) очков.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Авангард» встретится с «Металлургом» дома 26 декабря. «Нефтехимик» в этот же день сыграет в гостях с «Шанхайскими Драконами».