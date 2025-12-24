Скидки
Бывший защитник СКА назвал причины спада игры «Шанхайских Драконов»

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о причинах сильного спада «Шанхайских Драконов». Китайский клуб потерпел четыре поражения подряд.

«Поначалу было интересно смотреть за «Шанхаем». Такой спад всегда наступает, когда команда не проходит предсезонку, а другие команды, напротив, находятся под серьёзными нагрузками.

Плюс класс игроков подтвердился, нет у «Шанхая» топовых лидеров, все хоккеисты достаточно средние. Из россиян те, кто не попал в другие команды, а иностранцы — большинство из АХЛ. Иногда складывается ощущение, что Галлану удобнее работать с сильными игроками, игроками НХЛ. Тут уровень пониже, и он уже не знает, что с ними делать», — цитирует Сафронова Vprognoze.

