Буше – о победе над «Нефтехимиком»: пару месяцев назад «Авангард» такой матч бы проиграл

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе над «Нефтехимиком» (4:3 ОТ).

«Сегодня был классный первый период в нашем исполнении, второй тоже был очень хорошим, а счёт по броскам в какой-то момент был 32:10 в нашу пользу. Мы действительно доминировали, однако не получалось забить второй гол, никак не могли реализовать моменты. Такая ситуация всегда накаляется, затем происходят определённые отскоки в пользу соперника, они реализуют моменты, и это придаёт им жизнь, энергию, инициатива переходит к оппоненту. Сегодня мне не понравилось, как действовало наше большинство, о чём я говорю очень редко.

В третьем периоде нужно было отыгрываться, мы это сделали, однако вновь потом пропустили. Главное же, что мы проявили психологическую устойчивость, не стали паниковать и искать лёгких путей к победе, где-то усложнять. Старались победить, действуя грамотно. Такие матчи крайне важны, ведь лёгкие победы ничему команду не научат.

Сегодня же была такая игра, которая учит команду быть зрелой и солидной. Скажу так: если бы провели такой матч несколько месяцев назад, то мы бы его проиграли. Сегодня видим именно зрелый коллектив, действуем остро и мощно, находясь под давлением, и это не может не радовать», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.