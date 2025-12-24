Скидки
Буше – о победе над «Нефтехимиком»: пару месяцев назад «Авангард» такой матч бы проиграл

Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе над «Нефтехимиком» (4:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Якупов (Блажиевский) – 21:33 (5x5)     1:1 Белозёров (Жафяров, Профака) – 32:46 (5x5)     1:2 Точилкин (Селезнёв) – 38:04 (5x5)     2:2 Пономарёв (Войнов, Якупов) – 45:32 (5x5)     2:3 Точилкин (Митякин) – 56:33 (5x5)     3:3 Прохоркин (Окулов, Потуральски) – 59:07 (6x5)     4:3 Пономарёв (Лажуа, Окулов) – 63:39 (3x3)    

«Сегодня был классный первый период в нашем исполнении, второй тоже был очень хорошим, а счёт по броскам в какой-то момент был 32:10 в нашу пользу. Мы действительно доминировали, однако не получалось забить второй гол, никак не могли реализовать моменты. Такая ситуация всегда накаляется, затем происходят определённые отскоки в пользу соперника, они реализуют моменты, и это придаёт им жизнь, энергию, инициатива переходит к оппоненту. Сегодня мне не понравилось, как действовало наше большинство, о чём я говорю очень редко.

В третьем периоде нужно было отыгрываться, мы это сделали, однако вновь потом пропустили. Главное же, что мы проявили психологическую устойчивость, не стали паниковать и искать лёгких путей к победе, где-то усложнять. Старались победить, действуя грамотно. Такие матчи крайне важны, ведь лёгкие победы ничему команду не научат.

Сегодня же была такая игра, которая учит команду быть зрелой и солидной. Скажу так: если бы провели такой матч несколько месяцев назад, то мы бы его проиграли. Сегодня видим именно зрелый коллектив, действуем остро и мощно, находясь под давлением, и это не может не радовать», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» отыгрался на последней минуте третьего периода и вырвал победу у «Нефтехимика»
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
