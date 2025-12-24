«С Лажуа в АХЛ точно такой же гол забили». Пономарёв – о победной шайбе «Авангарда»

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв прокомментировал победную шайбу во встрече с «Нефтехимиком» (4:3 ОТ).

«Считаю, что мы стали совсем другой командой, показали сегодня хороший хоккей не только в плане игры, но и в плане ментальности, достали из себя, когда нужно было переломить. «Нефтехимик» играет в достаточно интересный и атакующий хоккей, это очень интересная команда.

За счёт чего вырвали победу? За счёт того, что когда мы с Максом Лажуа играли в АХЛ последнюю игру, забили точно такой же гол в овертайме.

Возможно, из-за того, что слишком хотели забить во втором периоде, не доглядели в обороне, все силы вкладывали в нападение. Но нас это встряхнуло, вышли более собранными», — передаёт слова Пономарёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

