Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«С Лажуа в АХЛ точно такой же гол забили». Пономарёв – о победной шайбе «Авангарда»

«С Лажуа в АХЛ точно такой же гол забили». Пономарёв – о победной шайбе «Авангарда»
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв прокомментировал победную шайбу во встрече с «Нефтехимиком» (4:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Якупов (Блажиевский) – 21:33 (5x5)     1:1 Белозёров (Жафяров, Профака) – 32:46 (5x5)     1:2 Точилкин (Селезнёв) – 38:04 (5x5)     2:2 Пономарёв (Войнов, Якупов) – 45:32 (5x5)     2:3 Точилкин (Митякин) – 56:33 (5x5)     3:3 Прохоркин (Окулов, Потуральски) – 59:07 (6x5)     4:3 Пономарёв (Лажуа, Окулов) – 63:39 (3x3)    

«Считаю, что мы стали совсем другой командой, показали сегодня хороший хоккей не только в плане игры, но и в плане ментальности, достали из себя, когда нужно было переломить. «Нефтехимик» играет в достаточно интересный и атакующий хоккей, это очень интересная команда.

За счёт чего вырвали победу? За счёт того, что когда мы с Максом Лажуа играли в АХЛ последнюю игру, забили точно такой же гол в овертайме.

Возможно, из-за того, что слишком хотели забить во втором периоде, не доглядели в обороне, все силы вкладывали в нападение. Но нас это встряхнуло, вышли более собранными», — передаёт слова Пономарёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Материалы по теме
Видео
«Авангард» отыгрался на последней минуте третьего периода и вырвал победу у «Нефтехимика»
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android