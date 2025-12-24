Точилкин: «Нефтехимику» интереснее играть с командами, которые идут выше в таблице

Нападающий «Нефтехимика» Герман Точилкин прокомментировал гостевое поражение от «Авангарда» (3:4 ОТ) в Омске.

«Очень обидное и неприятное поражение, не хватило нам чуть-чуть, чтобы продержаться в основное время, а в овертайме подвела реализация моментов. Мои голы? Действовал по ситуации, слава богу, что всё так получилось. Гришин нам всегда говорит, что нужно ни в коем случае не забывать про игру в атаке, стараться действовать у чужих ворот всегда.

Да, есть такое, что интереснее играть с командами, которые идут выше в таблицы, с топ-клубами. Но в таблицу стараемся не смотреть, отталкиваться только от своей игры», — передаёт слова Точилкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.