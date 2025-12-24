Скидки
Главная Хоккей Новости

Точилкин: «Нефтехимику» интереснее играть с командами, которые идут выше в таблице

Нападающий «Нефтехимика» Герман Точилкин прокомментировал гостевое поражение от «Авангарда» (3:4 ОТ) в Омске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Якупов (Блажиевский) – 21:33 (5x5)     1:1 Белозёров (Жафяров, Профака) – 32:46 (5x5)     1:2 Точилкин (Селезнёв) – 38:04 (5x5)     2:2 Пономарёв (Войнов, Якупов) – 45:32 (5x5)     2:3 Точилкин (Митякин) – 56:33 (5x5)     3:3 Прохоркин (Окулов, Потуральски) – 59:07 (6x5)     4:3 Пономарёв (Лажуа, Окулов) – 63:39 (3x3)    

«Очень обидное и неприятное поражение, не хватило нам чуть-чуть, чтобы продержаться в основное время, а в овертайме подвела реализация моментов. Мои голы? Действовал по ситуации, слава богу, что всё так получилось. Гришин нам всегда говорит, что нужно ни в коем случае не забывать про игру в атаке, стараться действовать у чужих ворот всегда.

Да, есть такое, что интереснее играть с командами, которые идут выше в таблицы, с топ-клубами. Но в таблицу стараемся не смотреть, отталкиваться только от своей игры», — передаёт слова Точилкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

