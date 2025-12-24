Никита Задоров лидирует в НХЛ по количеству штрафных минут в текущем сезоне

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров набрал 17 минут штрафа в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (2:6).

30-летний Задоров упрочил лидерство по штрафным минутам в текущем сезоне НХЛ – 97. На втором месте находится Микко Рантанен из «Даллас Старз» – 71 минута. Третью строчку занимает нападающий «Калгари Флэймз» Адам Клапка (70 минут).

В текущей регулярке Национальной хоккейной лиги Задоров провёл 38 матчей, где забросил одну шайбу и отдал 12 результативных передач при показателе полезности «+11».

Ранее Никита Задоров высказался о поражении от «Монреаль Канадиенс», которое стало четвёртым подряд.