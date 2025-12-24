Скидки
Никита Задоров лидирует в НХЛ по количеству штрафных минут в текущем сезоне

Комментарии

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров набрал 17 минут штрафа в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (2:6).

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 6
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Бле (Хатсон, Добсон) – 11:08     1:1 Хуснутдинов (Лорей) – 12:25     2:1 Стивз (Арвидссон) – 19:42 (pp)     2:2 Демидов – 21:58     2:3 Болдюк (Судзуки, Хатсон) – 47:04     2:4 Кофилд (Добсон, Демидов) – 48:43 (pp)     2:5 Судзуки (Слафковски, Добсон) – 50:09 (pp)     2:6 Слафковски (Хатсон) – 52:22    

30-летний Задоров упрочил лидерство по штрафным минутам в текущем сезоне НХЛ – 97. На втором месте находится Микко Рантанен из «Даллас Старз» – 71 минута. Третью строчку занимает нападающий «Калгари Флэймз» Адам Клапка (70 минут).

В текущей регулярке Национальной хоккейной лиги Задоров провёл 38 матчей, где забросил одну шайбу и отдал 12 результативных передач при показателе полезности «+11».

Ранее Никита Задоров высказался о поражении от «Монреаль Канадиенс», которое стало четвёртым подряд.

Комментарии
