«Шанхайские Драконы» прервали серию поражений, одолев по буллитам «Спартак»

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На седьмой минуте первого периода Бен Харпур открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Александр Пашин восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте периода Михаил Мальцев вывел «Спартак» вперёд. На восьмой минуте второго периода Райли Саттер сделал счёт 2:2. На последней минуте периода Трой Джозефс вновь вывел «Шанхай» вперёд. В середине третьего периода Михаил Мальцев забросил третью шайбу гостей, оформив дубль. В серии буллитов лучше оказались хозяева.

После этой победы «Шанхай» прервал серию поражений из четырёх матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» встретятся с «Нефтехимиком» дома 26 декабря. «Спартак» 28 декабря сыграет в гостях с ЦСКА.