Шанхайские Драконы – Спартак, результат матча 24 декабря 2025 года, счёт 4:3 Б, КХЛ 2025/2026

«Шанхайские Драконы» прервали серию поражений, одолев по буллитам «Спартак»
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
4 : 3
Б
Спартак
Москва
1:0 Харпур (Джозефс, Вагнер) – 06:11 (5x5)     1:1 Пашин (Мальцев) – 09:24 (5x5)     1:2 Мальцев – 15:46 (5x4)     2:2 Саттер (Попугаев) – 27:34 (5x5)     3:2 Джозефс (Рендулич, Валенцов) – 39:12 (5x5)     3:3 Мальцев (Тодд, Орлов) – 49:41 (5x5)     4:3 Рассказов – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На седьмой минуте первого периода Бен Харпур открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Александр Пашин восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте периода Михаил Мальцев вывел «Спартак» вперёд. На восьмой минуте второго периода Райли Саттер сделал счёт 2:2. На последней минуте периода Трой Джозефс вновь вывел «Шанхай» вперёд. В середине третьего периода Михаил Мальцев забросил третью шайбу гостей, оформив дубль. В серии буллитов лучше оказались хозяева.

После этой победы «Шанхай» прервал серию поражений из четырёх матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» встретятся с «Нефтехимиком» дома 26 декабря. «Спартак» 28 декабря сыграет в гостях с ЦСКА.

