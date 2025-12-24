Дементьев: «Автомобилист» больше других команд пострадал от судей

Агент Алексей Дементьев высказался о судейских ошибках в матчах екатеринбургского «Автомобилиста».

«Работа судей бросается в этом сезоне в глаза. Ситуации с засчитанными и незасчитанными шайбами, с удалениями. Просто вопиющий момент в матче «Автомобилиста» и «Металлурга» случился, когда Воробьёву дали пять минут и до конца. За это время решается исход матча. А на следующий день судейский корпус извиняется за решение арбитров. А «Автомобилист» потерял очки.

Мне кажется, екатеринбуржцы больше всего пострадали от судей. Это очень неприятный момент. Если посмотреть на эти ошибки, которые повлияли на результат, «Автомобилист» не досчитывается шести—семи очков. Если их добавить, на Востоке будет совершенно другая картина. В рамках одного матча, может, это и незаметно, но когда это происходит систематически, это влияет на турнирную таблицу. Можно вспомнить шайбу со СКА, которая не попала в ворота. Человека лишили возможности работать, но очки в минус у «Автомобилиста», — заявил Дементьев.