«Не надо на него давить, Саша уже всё своё забил». Каменский — о результативности Овечкина

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о снижении результативности российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Овечкин – первый хоккеист, который забил больше всех шайб в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Сейчас он наслаждается игрой в хоккей. Плюс не стоит забывать, что «Вашингтон» сейчас немного просел. По ходу сезона они шли и на первом месте, но весь чемпионат пройти ровно нельзя. Хоккеисты точно так же не могут пройти весь сезон ровно.

Саша уже всем всё доказал. Он прекрасно знает, как ему надо играть. Не надо на него давить. Саша уже всё своё забил. Каждый гол Овечкина сегодня – это новый и абсолютный рекорд НХЛ, который он только улучшает. Не может ведь Овечкин разучиться забивать голы за девять матчей. Нам нужно только поддерживать Александра. Он точно забьёт ещё. Пусть кто-то попробует догнать его по голам, хочется на это посмотреть», — цитирует Каменского «Советский спорт».