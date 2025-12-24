Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Всегда знал, что он это сделает». Мозякин — о легендарном рекорде Овечкина

«Всегда знал, что он это сделает». Мозякин — о легендарном рекорде Овечкина
Комментарии

Легендарный экс-нападающий Сергей Мозякин высказался о рекорде российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в истории НХЛ.

— Главным событием уходящего 2025 года в нашем спорте стал рекорд Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Какие эмоции испытали, когда он весной превзошёл результат Уэйна Гретцки?
— Ну какие тут могут быть эмоции? Я всегда знал, что он это сделает. У меня как-то брали интервью в момент, когда Саша долго не забивал. Спрашивали, как так происходит и почему. Я ответил, как только он забросит одну шайбу, у него сразу пойдёт, будет дальше регулярно забивать. Так и получилось. Он классный хоккеист с хорошим броском и потрясающим голевым чутьём. Всё это Овечкин доказывал не один год, поэтому логично, что в итоге смог превзойти рекорд Гретцки. Несколько лет подряд забивал по 50–60 голов за один сезон — одно это указывало, что никуда рекорд от него не уйдёт. Лично я в этом не сомневался, — приводят слова Мозякина «Известия».

Материалы по теме
«Сравнивать его с собой не хочу». Сергей Мозякин — о Ткачёве в «Металлурге»
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android