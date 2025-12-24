«Всегда знал, что он это сделает». Мозякин — о легендарном рекорде Овечкина

Легендарный экс-нападающий Сергей Мозякин высказался о рекорде российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в истории НХЛ.

— Главным событием уходящего 2025 года в нашем спорте стал рекорд Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Какие эмоции испытали, когда он весной превзошёл результат Уэйна Гретцки?

— Ну какие тут могут быть эмоции? Я всегда знал, что он это сделает. У меня как-то брали интервью в момент, когда Саша долго не забивал. Спрашивали, как так происходит и почему. Я ответил, как только он забросит одну шайбу, у него сразу пойдёт, будет дальше регулярно забивать. Так и получилось. Он классный хоккеист с хорошим броском и потрясающим голевым чутьём. Всё это Овечкин доказывал не один год, поэтому логично, что в итоге смог превзойти рекорд Гретцки. Несколько лет подряд забивал по 50–60 голов за один сезон — одно это указывало, что никуда рекорд от него не уйдёт. Лично я в этом не сомневался, — приводят слова Мозякина «Известия».