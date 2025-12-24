Глава Татарстана — об игре «Ак Барса»: мы не выбираем команду, она наша, мы поддерживаем

Глава Татарстана Рустам Минниханов высказался об игре профессиональных клубов в республике.

– Как оцениваете выступление профессиональных клубов Татарстана? Тот же «Ак Барс» хорошо выступает в регулярном чемпионате, но проваливается в плей-офф.

– Мы не выбираем команду. Она же наша, мы её поддерживаем. Без большого спорта молодёжный спорт поднимать сложно. У детей должен быть пример. У нас, если не ошибаюсь, 55 ледовых дворцов. Сейчас строим футбольные манежи в каждом районе, чтобы дети круглый год могли заниматься футболом. Волейбол у нас есть, «Школа Гамовой», — приводит слова Минниханова «БИЗНЕС Online».