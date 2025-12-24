Скидки
Результаты матчей КХЛ на 24 декабря 2025 года

Результаты матчей КХЛ на 24 декабря 2025 года
Сегодня, 24 декабря, состоялись два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 24 декабря 2025 года:

«Авангард» – «Нефтехимик» — 4:3 ОТ;
«Шанхайские Драконы» – «Спартак» — 4:3 Б.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 54 очками после 40 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 59 очков после 37 игр. Напомним, регулярный чемпионат лиги завершится 20 марта 2026 года.

