Хоккей

Результаты матчей ВХЛ на 24 декабря 2025 года

Сегодня, 24 декабря, состоялись семь встреч OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 24 декабря 2025 года:

«Молот» – «Омские Крылья» — 1:4;
«Торос» – «Югра» — 0:3;
«Ижсталь» – «Рубин» — 0:1 Б;
«Рязань-ВДВ» – «Ростов» — 0:1;
«Дизель» – «Буран» — 6:3;
АКМ – ХК «Тамбов» — 4:2;
«Олимпия» – «Зауралье» — 0:3.

На данный момент сводную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Югра», набравшая 62 очка в 38 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 59 очками после 36 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (56 очков в 38 матчах).

