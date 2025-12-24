Результаты матчей МХЛ на 24 декабря 2025 года

Сегодня, 24 декабря, состоялись семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 24 декабря 2025 года:

«Амурские Тигры» – ХК «Капитан» — 5:1;

«Тайфун» – «АКМ-Юниор» — 5:2;

«Сибирские Снайперы» – «Снежные Барсы» — 3:2;

«Толпар» – «Стальные Лисы» — 4:5 Б;

«Ладья» – «Локо-76» — 3:2 Б;

Академия СКА – МХК «Атлант» — 4:0;

«Алмаз» – «Динамо-Шинник» — 3:1.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 59 очками после 33 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 50 очков после 34 матчей.