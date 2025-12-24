Скидки
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов сравнил стили игры «Шанхая» и СКА

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов сравнил стили игры «Шанхая» и СКА
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал матч с «Шанхайскими Драконами» (3:4 Б) и сравнил стиль игры китайского клуба и СКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
4 : 3
Б
Спартак
Москва
1:0 Харпур (Джозефс, Вагнер) – 06:11 (5x5)     1:1 Пашин (Мальцев) – 09:24 (5x5)     1:2 Мальцев – 15:46 (5x4)     2:2 Саттер (Попугаев) – 27:34 (5x5)     3:2 Джозефс (Рендулич, Валенцов) – 39:12 (5x5)     3:3 Мальцев (Тодд, Орлов) – 49:41 (5x5)     4:3 Рассказов – 65:00    

«Почему не выпустил Мальцева, который набрал 2+1 [по системе «гол+пас»], на штрафной бросок в овертайме? Не его конёк. Есть, скажем так, моменты… Родной город, наверное, добавил Михаилу куража, раз он забивает, я только рад. Жаль, что Питер нельзя в Москву перевести, чтобы кураж был с ним всегда. В целом по трём питерским матчам могу сказать, что сыграли хорошо.

«Шанхайские Драконы» и СКА демонстрируют разный стиль хоккея. У «драконов» он «канадский»: мастеровитая команда, с которой не так просто играть, как многим кажется. На спад, из-за которого она долго не могла выиграть, не стоит обращать внимание. Это обученный соперник, многие ребята прошли школу НХЛ и АХЛ. У него, конечно, нет такого контроля шайбы, как у СКА, «драконы» играют на контратаках, но с ними очень непросто. Да, Кареев и Рыбар не так давно играли за «Спартак». Но это особой роли не играет в матче. Мы их знаем, они наших хоккеистов знают. Просто нужно использовать свои моменты. А реализация нас подвела, моменты имелись. Чуть свежести в конце третьей игры не хватило», — цитирует Жамнова сайт КХЛ.

