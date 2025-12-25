Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Вашингтона» объяснил пять пропущенных шайб от «Рейнджерс» в третьем периоде

Тренер «Вашингтона» объяснил пять пропущенных шайб от «Рейнджерс» в третьем периоде
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:7). После второго периода столичный клуб вёл со счётом 3:2, но в третьем периоде пропустил пять шайб.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Рэддиш (Бродзински, Шнайдер) – 14:57     1:1 Карлсон (Протас, Леонард) – 20:23     2:1 Строум (Макмайкл, Леонард) – 28:40 (pp)     2:2 Кайлли (Зибанеджад, Трочек) – 31:14 (pp)     3:2 Протас (Милано, Лапьер) – 32:11     3:3 Рэддиш (Кайлли, Лаба) – 48:10     3:4 Лафреньер (Панарин, Морроу) – 49:18     3:5 Трочек (Бродзински, Перро) – 53:43     3:6 Панарин (Зибанеджад, Лафреньер) – 57:44     3:7 Трочек (Кайлли, Рэддиш) – 58:09    

«Я не думаю, что это была ситуация, когда мы выходим на третий период, полностью теряем импульс, прижимаемся к своим воротам и позволяем сопернику создавать кучу моментов. Думаю, всё свелось к паре эпизодов, после которых нам уже пришлось отыгрываться», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

На данный момент «Вашингтон» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков.

Материалы по теме
Овечкин продолжает бить антирекорд! Восьмой матч подряд без голов, а «Вашингтон» проиграл
Видео
Овечкин продолжает бить антирекорд! Восьмой матч подряд без голов, а «Вашингтон» проиграл
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android