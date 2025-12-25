Тренер «Вашингтона» объяснил пять пропущенных шайб от «Рейнджерс» в третьем периоде

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:7). После второго периода столичный клуб вёл со счётом 3:2, но в третьем периоде пропустил пять шайб.

«Я не думаю, что это была ситуация, когда мы выходим на третий период, полностью теряем импульс, прижимаемся к своим воротам и позволяем сопернику создавать кучу моментов. Думаю, всё свелось к паре эпизодов, после которых нам уже пришлось отыгрываться», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

На данный момент «Вашингтон» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков.