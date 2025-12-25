Форвард «Вашингтона» рассказал о проблемах команды после шести поражений в семи играх

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум высказался о проблемах команды.

«Наверное, снова всё упирается в реализацию моментов — это главное, что постоянно всплывает. У нас есть шансы забивать и увеличивать преимущество до двух-трёх шайб. И по ощущениям, в тот удачный отрезок в конце ноября мы именно так и делали — голы приходили отовсюду. А сейчас в последних играх этого не хватает, но такое в хоккее бывает, и мы найдём способ через это пройти. Эта команда не сдаётся. Думаю, никто не доволен происходящим и тем неприятным осадком, с которым мы уходим на паузу. Но, как я уже сказал, перерыв сейчас кстати — нужно двигаться дальше и готовиться к играм после него», — приводит слова Строума официальный сайт столичного клуба.

«Вашингтон» проиграл шесть из семи последних игр.

На данный момент «Вашингтон» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков.