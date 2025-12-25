Скидки
Никита Кучеров возглавил рейтинг лучших ассистентов 2025 года в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала пост в рождественскую паузу с лучшими ассистентами 2025 года на данный момент.

Фото: НХЛ в соцсети X

Первую строчку в данном рейтинге разделили российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Оба хоккеиста на данный момент отметились 79 голевыми передачами.

На третьем месте расположился лидер «Колорадо Эвеланш», канадец Натан Маккиннон — 68 результативных передач. Четвёртую строчку разделили два игрока: Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс» и «Вегас Голден Найтс») и Лэйн Хатсон («Монреаль Канадиенс») — 66.

