Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Кузнецов исполнил трек ICEGERGERT вместе с рэпером на корпоративе «Металлурга»

Евгений Кузнецов исполнил трек ICEGERGERT вместе с рэпером на корпоративе «Металлурга»
Комментарии

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов вместе с известным 24-летним рэп-исполнителем Георгием Гергертом (более известным под псевдонимом ICEGERGERT) исполнили трек «Наследство» на корпоративе в магнитогорском клубе.

Фото: Кадр из видео

Фото: Кадр из видео

Видео с этим выступлением появилось в сети. Ролик опубликовал агент Кузнецова, отметив, что спортсмен не только гениальный игрок, но и отличный певец.

В текущем сезоне Кузнецов провёл за «Металлург» 15 матчей, в которых набрал девять очков — забросил одну шайбу и отдал восемь результативных передач. На данный момент «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 59 очками после 37 матчей.

Материалы по теме
Кузнецов забил первый гол за «Металлург», «Динамо» сохранило Козлова. Итоги дня в КХЛ
Кузнецов забил первый гол за «Металлург», «Динамо» сохранило Козлова. Итоги дня в КХЛ

Знаменитые выходцы из ХК «Металлург»:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android