Евгений Кузнецов исполнил трек ICEGERGERT вместе с рэпером на корпоративе «Металлурга»

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов вместе с известным 24-летним рэп-исполнителем Георгием Гергертом (более известным под псевдонимом ICEGERGERT) исполнили трек «Наследство» на корпоративе в магнитогорском клубе.

Фото: Кадр из видео

Фото: Кадр из видео

Видео с этим выступлением появилось в сети. Ролик опубликовал агент Кузнецова, отметив, что спортсмен не только гениальный игрок, но и отличный певец.

В текущем сезоне Кузнецов провёл за «Металлург» 15 матчей, в которых набрал девять очков — забросил одну шайбу и отдал восемь результативных передач. На данный момент «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 59 очками после 37 матчей.

