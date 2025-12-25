Спенсер Карбери: «Вашингтону» нужно перезагрузиться

Главный тренер «Вашингон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о неудачном отрезке команды в регулярном чемпионате.

«Если вспомнить примерно 22 игры назад… мы были командой с показателем 50/50 в Восточной конференции, которая находилась почти внизу таблицы. Нам нужно было возвращать себя в борьбу. Мы выдали победный отрезок. Сейчас же у нас небольшой спад: играем неплохо, но не получаем нужного результата. Что ж, значит, нужно перезагрузиться. Мы находимся там, где находимся. Мы — это мы», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

«Вашингтон» проиграл шесть из семи последних игр. На данный момент «Вашингтон» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков.