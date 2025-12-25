Молодёжная сборная США огласила состав на МЧМ-2026. Турнир пройдёт в Сент-Поле (США) с 25 декабря по 6 января. В состав вошли 25 хоккеистов: 14 нападающих, восемь защитников и три вратаря.
Нападающие
Джеймс Хагенс: «Бостон Брюинз»
Коул Эйзерман: «Нью-Йорк Айлендерс»
Камил Беднарик: «Нью-Йорк Айлендерс»
Тедди Стига: «Нэшвилл Предаторз»
Макс Планте: «Детройт Ред Уингз»
Броди Зимер: «Баффало Сэйберс»
Райкер Ли: «Нэшвилл Предаторз»
Уильям Хоркофф: «Питтсбург Пингвинз»
Эй Джей Спелласи: «Чикаго Блэкхокс»
Брендан Макморроу: «Лос-Анджелес Кингз»
Эл Джей Муни: «Монреаль Канадиенс»
Коул Маккинни: «Сан-Хосе Шаркс»
Шейн Вансаги: «Филадельфия Флайерз»
Уилл Зеллерс: «Бостон Брюинз»
Защитники
Эй Джей Эмери: «Нью-Йорк Рейнджерс»
Коул Хатсон: «Вашингтон Кэпиталз»
Адам Клебер: «Баффало Сэйберз»
Логан Хенслер: «Оттава Сенаторз»
Эшер Барнетт: «Эдмонтон Ойлерз»
Люк Осберн: «Баффало Сэйберз»
Дакода Реом-Маллен
Чейз Рид
Вратари
Николас Кемпф: «Вашингтон Кэпиталз»
Калеб Хейл: «Тампа Бэй Лайтнинг»
Брэди Ноулинг
США начнут турнир матчем со сборной Германии 26 декабря. Также команда сыграет со Швейцарией и Словакией, а завершит групповой этап матчем со Швецией 31 декабря.