Молодёжная сборная США огласила состав на МЧМ-2026. Турнир пройдёт в Сент-Поле (США) с 25 декабря по 6 января. В состав вошли 25 хоккеистов: 14 нападающих, восемь защитников и три вратаря.

Нападающие

Джеймс Хагенс: «Бостон Брюинз»

Коул Эйзерман: «Нью-Йорк Айлендерс»

Камил Беднарик: «Нью-Йорк Айлендерс»

Тедди Стига: «Нэшвилл Предаторз»

Макс Планте: «Детройт Ред Уингз»

Броди Зимер: «Баффало Сэйберс»

Райкер Ли: «Нэшвилл Предаторз»

Уильям Хоркофф: «Питтсбург Пингвинз»

Эй Джей Спелласи: «Чикаго Блэкхокс»

Брендан Макморроу: «Лос-Анджелес Кингз»

Эл Джей Муни: «Монреаль Канадиенс»

Коул Маккинни: «Сан-Хосе Шаркс»

Шейн Вансаги: «Филадельфия Флайерз»

Уилл Зеллерс: «Бостон Брюинз»

Защитники

Эй Джей Эмери: «Нью-Йорк Рейнджерс»

Коул Хатсон: «Вашингтон Кэпиталз»

Адам Клебер: «Баффало Сэйберз»

Логан Хенслер: «Оттава Сенаторз»

Эшер Барнетт: «Эдмонтон Ойлерз»

Люк Осберн: «Баффало Сэйберз»

Дакода Реом-Маллен

Чейз Рид

Вратари

Николас Кемпф: «Вашингтон Кэпиталз»

Калеб Хейл: «Тампа Бэй Лайтнинг»

Брэди Ноулинг

США начнут турнир матчем со сборной Германии 26 декабря. Также команда сыграет со Швейцарией и Словакией, а завершит групповой этап матчем со Швецией 31 декабря.