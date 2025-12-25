Скидки
Главная Хоккей Новости

«В России провели бы на высшем уровне». Ларионов — о проблемах с ареной на ОИ в Милане

«В России провели бы на высшем уровне». Ларионов — о проблемах с ареной на ОИ в Милане
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов выразил надежду на скорое возвращение сборных России к международным соревнованиям. Ближайшая Олимпиада пройдёт в феврале в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

— Есть ли надежда, что в Санкт-Петербурге всё-таки пройдёт масштабное международное соревнование?
— Для начала нужно, чтобы нам открыли ворота мирового хоккея. Наши мальчишки играют в Северной Америке. Но не самые мудрые головы Европейского Союза закрыли на четыре года участие в больших соревнованиях. Надеюсь, что в ближайшие месяцы эти вещи начнут обретать форму возврата к тем реалиям, которые должны быть. Чемпионат мира в России – я уверен, что мы всегда готовы. Петербург, Москва, любой город. Мы видим, как Милан готовится к Олимпийским играм. Месяц до начала, а площадка не готова. Если бы дали России, провели бы на высшем уровне. Как только изоляция закончится, наша сборная вернётся в элиту мирового хоккея, — цитирует Ларионова сайт СКА.

Комментарии
