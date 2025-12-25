Расписание матчей КХЛ на 25 декабря 2025 года

Сегодня, 25 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 25 декабря 2025 года (время московское):

17:00. «Салават Юлаев» – «Амур»;

17:30. «Барыс» – «Автомобилист».

18:00. «Лада» – «Трактор»;

19:00. «Северсталь» – ХК «Сочи».

19:30. «Локомотив» – «Динамо» М;

19:30. «Торпедо» – ЦСКА.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 54 очками после 40 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 59 очков после 37 игр.